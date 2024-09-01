Луганск, 1 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Подразделение ВСУ, сформированное из иностранных наёмников, прибыло на сватовско-кременской участок фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 сентября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, около 30 иностранцев перебросили в район села Макеевка. Наёмники хорошо оснащены и укомплектованы, на их форме нет знаков различий и принадлежности. Цели и задачи этой группы пока неясны.

«Основной язык общения испанский, также присутствует в переговорах английский и французский», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники из Польши, Румынии и Германии, а также чернокожие и франкоговорящие, действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, иностранцы замечены в «грабежах, изнасилованиях и похищениях».