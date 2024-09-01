Курск, 1 сентября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Украинские бойцы обстреляли автомобиль с женщинами и детьми, которые пытались эвакуироваться из Суджанского района Курской области, и ранили девочку. Об этом мать пострадавшей рассказала российскому военному следователю.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам жительницы села Новоивановка, 7 августа в этом районе усилились взрывы, в доме выбило стёкла. Женщина решила покинуть село вместе с сестрой и двумя детьми. Они взяли документы, самые необходимые вещи и попытались выехать в сторону Льгова.

«Когда ехали в сторону Малой Локни из [хутора] Посадки, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение», — рассказала женщина на видео, опубликованном «РИА Новости».

Женщины просили украинских бойцов отпустить их в безопасное место, чтобы девочке там оказали помощь, но те отказали и заявили, что ребёнка осмотрит их врач.

Мать пострадавшей добавила, что ВСУ взяли их «в плен».

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 31 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тыс. бойцов и 76 танков с начала боевых действий в Курской области.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.