Москва, 1 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по району аэродрома ВСУ, расположенного у Кривого Рога. Об этом 1 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва.

«Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, первый взрыв был зафиксирован около 01:05 мск. Второй взрыв произошёл спустя 15 минут.

Лебедев добавил, что на железнодорожную станцию, расположенную у аэродрома, регулярно прибывают составы с грузами, а на территории самой воздушной гавани находятся подземные склады и действующий командный пункт, которые активно используются ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев проинформировал об ударе по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным подполья, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.

Кроме того, по меньшей мере шесть прилётов зафиксировали в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожили систему ПВО, отмечал координатор николаевского подполья.