Москва, 1 сентября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Узбекистан», — говорится в поздравлении.

Российские лидер подчеркнул, что Узбекистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене.

«Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — добавил Путин.

Глава российского государства также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. На следующий день состоялись переговоры лидеров России и Узбекистана в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия выразила готовность построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.