Ярославль, 1 сентября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожили на подлёте к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев 1 сентября в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«На подлёте к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА», — написал губернатор.

На месте падения дрона разрушений и пострадавших нет, добавил Евраев. Он напомнил, что в случае обнаружения фрагментов аппарата следует отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы.

Ранее губернатор информировал, что 26 августа украинский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Он отметил, что БПЛА уничтожили, пострадавших и разрушений не было.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА. Ещё 34 беспилотника сбили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, восемь — над Рязанской. Над Москвой и Московской областью уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Ещё пять перехватили над Липецкой областью, три — над Тульской, по два — над Тамбовской и Смоленской, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион, нейтрализовали в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что угрозы работе предприятия нет, повреждено отдельно стоящее техническое помещение.

БПЛА также были нейтрализованы в Подмосковье в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок. Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.