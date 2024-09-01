Елизово, Камчатский край, 1 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Самолёт Ан-26 направлен на поиски вертолёта Ми-8Т, пропавшего в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко 1 сентября в Telegram-канале.

Igor Bubin

«Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолёта Ми-8Т самолёт Ан-26 из парка Камчатского авиационного предприятия для осуществления радиотехнического поиска», — говорится в сообщении.

Вертолёт продолжают искать спасатели МЧС России и наземная группа Камчатской региональной поисково-спасательной базы, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, непогода и сложный рельеф затрудняют поиски Ми-8Т. Руководитель краевого МЧС Сергей Лебедев заявил, что в этом районе отсутствует видимость и дует боковой ветер, что делает невозможные вылет спасательного вертолёта.

На борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.

МЧС задействовало в поисках наземную группировку спасателей и вертолёт, однако облёт территории не дал результата из-за низкой облачности.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подчеркнул, что операцию остановят лишь в случае возникновения рисков для здоровья и жизни спасателей. Он уточнил, что поиски сосредоточены вдоль долины реки Быстрой.