Москва, 1 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне, на место направлены дополнительные пожарные подразделения, сообщили 1 сентября в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Возгоранию присвоили пятый, самый высокий номер сложности. В районе предприятия наблюдается густой чёрный дым, говорится в материале «Известий».

Как передавало ИА Регнум, в районе МНПЗ сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что угрозы работе предприятия нет, повреждено отдельно стоящее техническое помещение.

Украинские беспилотники также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок, уточнил Собянин в Telegram-канале.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.