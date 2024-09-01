Брянск, 1 сентября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Ночью 1 сентября в Брянской области было нейтрализовано 27 беспилотников украинских боевиков. ВСУ совершили массированную атаку, которая была успешна отбита российскими силами ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

«Перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — заверил брянский глава.

Богомаз добавил, что все атаки отражены, цели — уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники уничтожены ночью 1 сентября в разных частях Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

За ночь 30 августа в небе над Брянской областью силами ПВО было уничтожено 11 вражеских дронов. Ещё четыре БПЛА сбили над Калужской областью, два — над Крымом. Над территорией Белгородской области поразили один беспилотник. Всего над четырьмя регионами РФ сбили 18 украинских БПЛА. Три беспилотника поразили ночью 1 сентября в воздушном пространстве Тульской области.

Также киевский режим предпринял несколько попыток атак с помощью беспилотников на Воронежскую, Липецкую и Московскую области. Средствами ПВО дроны были разбиты.