Конаково, Тверская область, 1 сентября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в Конаковском округе. Оно возникло в результате атаки БПЛА нынешней ночью. Как подчеркнул глава региона, пострадавших от атаки нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области

Как ранее передавало ИА Регнум, в районе Конаково сбиты системой ПВО в общей сложности пять беспилотников.