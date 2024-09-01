Москва, 1 сентября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом 1 сентября в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили ещё один в Раменском городском округе», — уточнил он.

Всего за ночь и утренние часы на подлёте к Москве нейтрализовали десять беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 сентября украинские дроны сбили над Белгородской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Рязанской, Брянской, Тульской и Курской областями. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Ранним утром 1 сентября беспилотники ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, подтвердил глава городского округа Михаил Шувалов. Жертв и разрушений на месте падения обломков нет, пожара не последовало. Электроэнергия подаётся абонентам, добавил он.

За ночь 1 сентября средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили более 10 украинских беспилотников.