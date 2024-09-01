Москва, 1 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Руководство ООО «ГК «Пикет» причастно к поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму порядка 2 млрд рублей. Соответствующие показания дали следствию свидетели, говорится в материалах уголовного дела.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию», — отметили в решении Басманного суда Москвы.

Поставщики действовали в составе организованной группы в течение 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, новыми эпизодами может дополниться уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов для российских военнослужащих. У суда в решении о продлении ареста гендиректору ООО «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко есть основания полагать, что обвиняемые, находясь на свободе со знанием данных о личностях очевидцев их преступной деятельности и членов организованной группы, в том числе не установленных до настоящего времени, окажут давление на них и уничтожат иные следы преступления. Также суд учёл, что не все свидетели и члены организованной группы были установлены и допрошены, изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, не выявлены все эпизоды преступлений фигурантов.

Компания ООО «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей, вырученных от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих. Фигуранты дела потратили полученные в рамках госконтракта деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Соглашение заключили 10 ноября 2022 года. Документ предусматривал изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствуют требованиям контракта. Выделенные на закупку некачественного товара деньги следователи признали похищенными.