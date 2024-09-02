За ночь 158 украинских БПЛА были сбиты над 15 регионами РФ — 920-й день СВО
158 украинских БПЛА уничтожено в ночь на 1 сентября силами ПВО над 15 регионами России, в том числе Москвой, заявили в Минобороны. По предварительной информации, жертв нет. Таким известием ознаменован новый, 920-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Уже уничтожены 11 беспилотников, летевших на Москву и Подмосковье, сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин. В частности, три вражеских дрона были сбиты в городском округе Раменский. Во Внуково задержали несколько авиарейсов.
Также сегодняшней ночью украинские дроны были сбиты над Белгородской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Рязанской, Брянской, Тульской и Курской областями.
Тем временем российский армейский вертолёт Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолёт выпускает авиаракеты.
На правому берегу Днепра операторы FPV-дронов ликвидировали пункты управления и склад с боеприпасами ВСУ. Уничтожены передатчик системы спутниковой связи, два вражеских пункта управления с личным составом и склад с боеприпасами, сообщили в оборонном ведомстве.
Лимитов на беспилотники нет, как только появляется цель, дежурный расчёт её уничтожает — информирует оператор БПЛА Ямал из группировки войск «Запад».
Подробности — в трансляции ИА Регнум.