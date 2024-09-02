158 украинских БПЛА уничтожено в ночь на 1 сентября силами ПВО над 15 регионами России, в том числе Москвой, заявили в Минобороны. По предварительной информации, жертв нет. Таким известием ознаменован новый, 920-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

Уже уничтожены 11 беспилотников, летевших на Москву и Подмосковье, сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин. В частности, три вражеских дрона были сбиты в городском округе Раменский. Во Внуково задержали несколько авиарейсов.

Также сегодняшней ночью украинские дроны были сбиты над Белгородской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Рязанской, Брянской, Тульской и Курской областями.

Тем временем российский армейский вертолёт Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолёт выпускает авиаракеты.

На правому берегу Днепра операторы FPV-дронов ликвидировали пункты управления и склад с боеприпасами ВСУ. Уничтожены передатчик системы спутниковой связи, два вражеских пункта управления с личным составом и склад с боеприпасами, сообщили в оборонном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912736" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Операторы FPV-дронов ликвидировали силы ВСУ на правом берегу Днепра

Лимитов на беспилотники нет, как только появляется цель, дежурный расчёт её уничтожает — информирует оператор БПЛА Ямал из группировки войск «Запад».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.