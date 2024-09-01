Калуга, 1 сентября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Украинские беспилотники поразили ночью 1 сентября в разных частях Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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«БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах», — отметил он в Telegram-канале.

Также, по его словам, вражеские дроны сбили на окраине Калуги.

Оперативные группы выехали на места.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 30 августа в небе над Брянской областью силами ПВО было уничтожено 11 вражеских дронов. Ещё четыре БПЛА сбили над Калужской областью, два — над Крымом. Над территорией Белгородской области поразили один беспилотник. Всего над четырьмя регионами РФ сбили 18 украинских БПЛА.

Три беспилотника поразили ночью 1 сентября в воздушном пространстве Тульской области. Также киевский режим предпринял несколько попыток атак с помощью беспилотников на Воронежскую, Липецкую и Московскую области. Средствами ПВО беспилотники ВСУ были поражены.