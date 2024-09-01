Москва, 1 сентября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Ещё два нацеленных на Москву вражеских беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны ранним утром 1 сентября в Раменском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Всего по состоянию на 06:43 мск «в рамках атаки на Москву» сбили девять беспилотников.

Седьмой за утро беспилотник уничтожили также в небе над Раменским городским округом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на рейсы после отражения попыток атаки беспилотников в Московской области.

В ночь на 21 августа средства противовоздушной обороны сбили десять дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Москвы. Атака на столицу стала беспрецедентной по своему масштабу, отмечал Собянин.