Щелковский район, Московская область, 1 сентября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Вооружённые ножом и пистолетом мужчины, которые напали на свадебный автобус в Щёлкове, оказались личными охранниками бизнесмена из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

Установлено, что мужчины на Infiniti перегородили дорогу свадебному автобусу — они решили, что их «подрезали» на дороге.

Выбежав из автомобиля, они начали бить стёкла в автобусе, сделали несколько выстрелов из травматического оружия и быстро скрылись.

Позже участников дорожной разборки задержали в кальянной в Щёлкове.

Выяснилось, что задержанные являются охранниками Евгения Храпова, за которым числятся в собственности стриптиз-клубы и караоке в Москве.

В момент нападения на автобус Храпов спокойно наблюдал из Infiniti за происходящим, не вмешиваясь.

Отмечается, что на автомобиле бизнесмена «висит» штрафов на общую сумму почти 2 млн рублей. Машину изъяли.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково, информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл на улице Центральной.

В Щёлкове по местам жительства троих подозреваемых в нападении со стрельбой на свадебный автобус следователи провели обыски. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальная мера наказания — лишение свободы на срок до семи лет.