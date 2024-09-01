Москва, 1 сентября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. В России с 1 сентября вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат. Изменения коснулись статьи 152 Трудового кодекса РФ.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

«Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — говорится в законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, за первые два часа работы предусмотрены выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом конкретные размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом. Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха, но не менее отработанного сверхурочно.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 28 августа, реальные (с учётом уровня инфляции) зарплаты россиян в июне увеличились на 6,2% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за указанный месяц составила 89,145 тыс. рублей. Без учёта уровня инфляции рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 15,3%.

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он распорядился обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.