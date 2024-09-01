Берн, 1 сентября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что, после того как она в 2022 году отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать ей оставаться с детьми в Европе. Об этом женщина написала в соцсетях.

ИА Регнум Дуров, арест, TON

Болгар обвинила Дурова в ущемлении своей свободы, а также сообщила, что лишилась выплат в 150 тыс. евро на детей.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала Болгар.

Женщина также добавила, что бизнесмен свёл на нет все личные контакты с ней, отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Бизнесмена обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникли вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил его родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.