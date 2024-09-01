Москва, 1 сентября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву. Об этом рассказала «РИА Новости» хозяйка квартиры, которую снимала семья Хамидовых.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

Предполагается, что Хамидов с 2017 года жил в Свердловской области — в Артёмовске и Екатеринбурге.

По словам владелицы квартиры, родители Хамидова снимали однокомнатную квартиру на пятом этаже в микрорайоне Сортировка. Деньги, 12 тысяч рублей, стабильно переводил Расул Хамидов, отец Хусейна.

Весной 2023 года супруги съехали, сказали, что переезжают в Москву. Хозяйка также добавила, что ничего плохого не замечала, платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии. Сына их она не видела.

Как сообщало ИА Регнум, Манижа, сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова, так же как и он, живёт в России. Сестра прописана в доме её мужа — дом они купили недалеко от Душанбе, но живут и работают в РФ.

Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад. У него есть российское гражданство.

23 августа пять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. Террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. По делу арестовали 12 человек: четверым предъявили обвинения по статье о совершении теракта, остальным — по статье о пособничестве.