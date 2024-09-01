Москва, 1 сентября, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Новыми эпизодами может дополниться уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов для российских военнослужащих. Об этом указали в материалах следствия в отношении руководителей группы компаний «Пикет».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Так, у Басманного суда Москвы в решении о продлении ареста гендиректору ООО «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко есть основания полагать, что обвиняемые, находясь на свободе со знанием данных о личностях очевидцев их преступной деятельности и членов организованной группы, в том числе не установленных до настоящего времени, окажут давление на них и уничтожат иные следы преступления.

Кроме того, суд учёл, что не все свидетели и члены организованной группы были установлены и допрошены, изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступлений фигурантов.

Как сообщало ИА Регнум, Есипова, Антонову и Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ). В начале апреля Басманный суд Москвы заключил их под стражу. В мае у обвиняемых арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Компания ООО «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей, вырученных от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Известно, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ потратили полученные в рамках госконтракта деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Соглашение заключили 10 ноября 2022 года. Документ предусматривал изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствуют требованиям контракта. В результате выделенные на закупку некачественного товара деньги следователи признали похищенными.