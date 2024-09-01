Рязань, 1 сентября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. В небе над Рязанской областью ночью 1 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он отметил, что никто не пострадал. О наличии причинённого в результате инцидента материального ущерба информация уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 1 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над подмосковным городом Ступино беспилотник. Это был уже третий украинский дрон, уничтоженный на подлёте к Москве.

В ночь на 1 сентября российские военные отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, ранее — 12. Жертв и разрушений не зафиксировали.