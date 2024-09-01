Ступино, Московская область, 1 сентября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Ранним утром 1 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над подмосковным городом Ступино беспилотник.

Иван Шилов ИА Регнум БПЛА

«Минобороны сбило над городским округом Ступино ещё один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Информации о пострадавших и разрушениях от падения обломков нет. На месте работают специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, вылет некоторых рейсов из аэропорта Внуково задержали в ночь на 1 сентября после отражения попытки атаки БПЛА в Московской области. Задержаны рейсы в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау, а также несколько вылетов в Анталью.

Ночью 1 сентября в Подольске средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

Чуть позднее силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший в сторону Москвы. Никто не пострадал.

В ночь на 1 сентября российские военные отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, ранее — 12. Жертв и разрушений не зафиксировали.