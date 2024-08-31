Москва, 1 сентября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Российские военные ночью 1 сентября сбили второй беспилотник, который летел в сторону Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны», — написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также заверил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Все экстренные службы привлечены к работе.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Подольске ночью 1 сентября средствами ПВО был сбит беспилотник, который летел на Москву, информировал Собянин. Последствий падения дрона нет.

Российские военные в ночь на 1 сентября отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, ранее — 12. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Кроме того, ВСУ атаковали с помощью беспилотников Воронежскую, Липецкую и Московскую области. Киевский режим за ночь 1 сентября предпринял несколько попыток атак на Липецкую область, средствами ПВО в очередной раз беспилотники ВСУ были нейтрализованы.