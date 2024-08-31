Брянск, 1 сентября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 1 сентября отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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«Ещё четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он.

По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, также ночью 1 сентября в Брянской области подразделения противовоздушной обороны за час уничтожили 12 вражеских беспилотников. Жертв и разрушений не зафиксировали.

Кроме того, ВСУ атаковали с помощью беспилотников Воронежскую, Липецкую и Московскую области.