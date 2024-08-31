Липецк, 1 сентября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Киевский режим за ночь 1 сентября предпринял несколько попыток атак на Липецкую область. Средствами ПВО в очередной раз беспилотники ВСУ были нейтрализованы.

Columna de Razta Беспилотник

Так, несколько БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка.

«Жертв и пострадавших нет», — написал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 сентября в Липецкой области перехватили беспилотник. Власти объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА.

В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В результате нападения пострадали не менее девяти мирных жителей.

В Брянской области ночью 1 сентября подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку ВСУ. За час было уничтожено 12 вражеских беспилотников.