Москва, 1 сентября, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Расчёт FPV-дрона ВС России поразил украинский тяжёлый дрон «Баба-яга». Об этом 31 августа сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Для того чтобы засечь, откуда летают наши ребята, отправили дрон большой, называется «Баба-яга». Потом наш FPV-дрон засёк его и сбил», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, также бойцы «Ахмата» подбили один танк, уничтожили несколько боевых бронированных машин ВСУ.

Противник несёт очень большие потери, продолжая безрезультатные попытки продвинуться, отметил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа операторы FPV-дронов Вооружённых сил России обезвредили в воздухе беспилотный летательный аппарат коптерного типа «Баба-яга» украинских формирований в приграничном районе Курской области.

В России создали FPV-дрон «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде и ждать дистанционного включения. При попадании к противнику беспилотник взрывается. По данным разработчика, с помощью такого дрона российские бойцы в зоне СВО вынудили целую роту ВСУ сдаться в плен.