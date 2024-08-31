Липецк, 1 сентября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. На территории Липецкой области в ночь на 1 сентября перехватили беспилотник. Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет», — уточнил глава Липецкой области в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения дрона работают правоохранители.

Кроме того, Артамонов объявил о красном уровне угрозы атаки беспилотников. Предупреждения ввели для Липецкого муниципального округа.

Губернатор в целях безопасности рекомендовал жителям не публиковать последствия атак беспилотников или их пролётов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице. При падении одного из БПЛА был повреждён объект энергетической инфраструктуры. По информации губернатора, сдетонировали взрывоопасные объекты. После ночной атаки украинских беспилотников в Липецком муниципальном районе пострадали 106 домов.

В ночь на 1 сентября над Воронежской областью силами российских военных было обезврежено несколько беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Брянской области также в ночь на День знаний подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку ВСУ. За час уничтожили 12 вражеских беспилотников.