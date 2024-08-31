Брянск, 1 сентября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 1 сентября подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку ВСУ. За час было уничтожено 12 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Все обнаруженные и сбитые дроны были самолётного типа.

Глава области заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, над Воронежской областью силами российских военных в ночь на 1 сентября было обезврежено несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Утром 28 августа беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче Кировской области. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что два вражеских БПЛА были сбиты, ещё три дрона ВСУ упали на территории комбината «Зенит», где впоследствии начался пожар. Возгорание оперативно потушили, повреждений на предприятии не нашли, работа комбината не нарушена.