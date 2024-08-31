Москва, 31 августа, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В Москве в память о солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове высадили белые розы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почётном жильце этого дома Юрии Васильевиче Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — указали на табличке в честь исполнителя одной из самых популярных композиций 80-х годов прошлого века «Белые розы», передаёт «РИА Новости».

Цветы украсили клумбу у дома на улице Кантемировской, где жил известный певец.

Как сообщало ИА Регнум, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Похоронили исполнителя на Троекуровском кладбище. Шатунов получил известность как солист группы «Ласковый май». После ухода из группы он начал сольную карьеру.