Москва, 31 августа, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Противники переговоров между Москвой и Киевом должны понимать последствия такого подхода, заявил 31 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр напомнил слова президента Владимира Путина о возможных переговорах между Россией и Украиной.

«Он сказал, что мы не против… Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — сказал он в интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».

Попытки третьих стран вмешаться в процесс и помешать переговорам только ухудшают ситуацию для Киева, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.

В июне Путин назвал условия для начала переговоров с Киевом. Для этого Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент пояснил, что, как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры.