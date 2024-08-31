Нижний Новгород, 31 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги 31 августа на чужом поле обыграл нижегородский «Пари НН».

ФК Зенит

Игра завершилась со счётом 3:0.

Два гола в составе «Зенита» забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду, для которого этот матч был первым в составе петербургского клуба. Ещё один мяч на счету Вендела.

Гонду стал игроком петербургского клуба 27 августа. Соглашение с ним подписано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» в настоящее время лидирует в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков после семи матчей. Петербуржцев может обогнать московский «Локомотив», если 1 сентября в своём матче 7-го тура переиграет «Краснодар». «Пари НН» занимает 10-ю строчку в таблице с 6 очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет в Москве против ЦСКА, а «Пари НН» примет в Нижнем Новгороде воронежский «Факел». Обе игры состоятся 14 сентября.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 30 августа, пресс-служба «Зенита» официально сообщила о переходе бывшего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Соглашение рассчитано на три года и может быть продлено ещё на один сезон. Сумма трансфера не называется.

В июне петербургский клуб объявил о переходе атакующего полузащитника Максима Глушенкова, ранее выступавшего за московский «Локомотив». Сумма трансфера оценивалась в 6,3 млн евро. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Глушенков принял участие в 29 матчах РПЛ, забил семь голов и сделал 14 результативных передач. В первых семи матчах нового сезона за «Зенит» он забил девять голов.