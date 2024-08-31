Москва, 31 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram функция «Найти людей рядом» перестала работать. Об этом 31 августа сообщили пользователи соцсети.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Так, во время использования функции поиск производится продолжительное время, после чего не выдаёт никаких результатов.

Сама функция «Найти людей рядом» предполагает использование геолокации смартфона для поиска новых друзей и обмена контактами. Пользователь может либо поделиться своей геолокацией, либо скрыть её.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) на территории России произошли неполадки.

Отмечалось, что большая часть пользователей сообщила о сбоях в работе Telegram, при этом 18% жалоб поступило из Москвы и Подмосковья.

Кроме этого, неполадки в работе мессенджеров наблюдались в Тверской области (17%), Нижегородской области (9%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).