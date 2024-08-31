В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»
Москва, 31 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram функция «Найти людей рядом» перестала работать. Об этом 31 августа сообщили пользователи соцсети.
Так, во время использования функции поиск производится продолжительное время, после чего не выдаёт никаких результатов.
Сама функция «Найти людей рядом» предполагает использование геолокации смартфона для поиска новых друзей и обмена контактами. Пользователь может либо поделиться своей геолокацией, либо скрыть её.
Как передавало ИА Регнум, 21 августа в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) на территории России произошли неполадки.
Отмечалось, что большая часть пользователей сообщила о сбоях в работе Telegram, при этом 18% жалоб поступило из Москвы и Подмосковья.
Кроме этого, неполадки в работе мессенджеров наблюдались в Тверской области (17%), Нижегородской области (9%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).