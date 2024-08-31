Киев, 31 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Руководство Украины обсуждает изменение закона «о коллаборационной деятельности» из-за нехватки мест в тюрьмах, заявил чиновник из офиса главы киевского режима Денис Чистиков во время эфира телеканала «Первый Западный».

A. Savin Крым

«На территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлечённых к ответственности превысит 200 тысяч человек. А к такому количеству заключённых система не готова», — приводит слова Чистикова kp.ru.

При этом, по словам чиновника, на данный момент пенитенциарная система Украины способна содержать около 115 тысяч заключённых.

Кроме того, отмечает издание, Чистиков заявил, что под действие закона «о коллаборационизме» попадут врачи, учителя, работники коммунальных служб в Крыму.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей якобы «временно оккупированной» территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта 2024 года на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, президент Владимир Путин заявил, что жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью. Через десятилетия жители полуострова пронесли веру в Отечество, добавил он.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России. Процесс вхождения Крыма в состав России прошёл в соответствии с международным правом, подчёркивал Песков.