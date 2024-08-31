Лондон, 31 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже не занимается дзюдо профессионально, но отлично показывает себя на тренировках, в частности хорошо двигается, заявил генеральный менеджер сборной РФ по дзюдо Эцио Гамба.

РИА Новости/Михаил Климентьев

К тренерам и соперникам глава российского государства относится с уважением, сказал Гамба в интервью The Times.

«Для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. Я делился с ним приёмами, и он уважал мои знания. <…> Когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта. Он был готов проиграть», — заявил тренер.

Одним из коронных приёмов президента России является бросок «тай отоси», который используют, чтобы вывести противника из равновесия и поставить ему подножку, отметил Гамба.

Он также рассказал, что Путин уделяет большое внимание развитию дзюдо в России, приезжал тренироваться дважды в год и знает всех участников сборной по именам. Для дзюдоистов присутствие президента страны было большим стимулом, добавил Гамба.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава российского государства рассказал, что именно благодаря занятиям спортом у него выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, в частности убеждение в необходимости уважительного отношения к партнёрам. По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль.

Путин — мастер спорта и чемпион Ленинграда (1976) по дзюдо, а также мастер спорта по самбо.

В 2023 году президент России рассказал, что продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают его и позволяют отдыхать от текущих дел.