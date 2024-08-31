Санкт-Петербург, 31 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге жители Невского района заметили у одного из домов на проспекте Обуховской стороны взрослого лося. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Telegram/ПриродоВеды

По их данным, лось совершил прогулку по скверу в Невском районе и искупался в Неве. Специалисты комитета помогли животному вернуться в свою среду обитания. Представители ведомства отметили, что по традиции спасённому дали имя. Его назвали Славиком. Лось будет жить в Левашовском заказнике.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912655" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Перепуганный лось носился по улицам Петербурга и прыгнул в Неву

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