Москва, 31 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Рубль остаётся одной из самых недооценённых валют в мире, его курс должен составлять 26,7 рубля за доллар, в 3,4 раза ниже нынешнего, сообщило 31 августа «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчёты.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Проанализировав стоимость бургера, картошки фри и стаканчика колы в разных странах мира, агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару.

Почти аналогичная ситуация наблюдалась в конце лета 2023 года, тогда курс рубля по паритету покупательной способности был втрое выше реального и составлял 32,07 за доллар, отметили авторы.

«На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры», — сказал изданию эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В число стран с самыми недооценёнными валютами вошли также Индонезия и Филиппины, а самой переоценённой, по этим данным, валютой является израильский шекель, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, российские золотые резервы по состоянию на 1 августа 2024 года составили 179 млрд 593 млн долларов. За месяц показатель вырос почти на 5 млрд долларов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля.

В июне ЦБ сообщил, что будет рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку, однако курс останется единым и рыночным, изменится только круг данных для расчёта. Пресс-служба регулятора напомнила, что международный валютный рынок и внутренние валютные рынки большей части государств являются внебиржевыми.