Салават, Башкирия, 31 августа, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Открытое пламя потушили в торговом центре в башкирском Салавате, где ранее из-за пожара обрушилась кровля. Об этом сообщает 31 августа пресс-центр МЧС РФ.

МЧС России

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействовали вертолёт Ка-32А11ВС. Он способен бороться с огнём в сложных условиях, в том числе в плотной городской застройке и вблизи высотных зданий.

Ранее пожар в ТЦ «Аструм» на улице Уфимской локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров. В здании частично обрушилась кровля на площади 1,2 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, пожар начался на складе ТЦ, быстро распространился на второй этаж и перешёл на кровлю. Здание самостоятельно покинули 80 человек, пострадавших не было. В МЧС пожару присвоили третий ранг сложности.