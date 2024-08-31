Одесса, Украина, 31 августа, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Одесской области мужчина бросил гранату в компанию отдыхающих, пять человек получили ранения, сообщает украинское издание «Фокус».

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

В материале уточняется, что в посёлке Великодолинское мужчина вступил в спор с распивающими спиртные напитки. Компания отдыхавших в гараже людей не отреагировала на его замечания, после чего мужчина бросил в помещение гранату Ф-1.

«Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната и взорвалась. Пострадали четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию», — сказано в публикации.

Других подробностей происшествия не приводится.

Как передавало ИА Регнум, пьяный боец нацгвардии Украины взорвал гранату в одном из дворов в Киеве, в результате чего получили повреждения 11 автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов задержали бросившего гранату. В ходе обыска в его квартире правоохранители нашли ещё пять гранат и порядка 40 патронов различного калибра.

Ранее в логистическом центре порта Одессы для приёма грузовых автомобилей «Евротерминал» взорвалась граната М-67 производства США. В результате взрыва получил ранения охранник терминала, который и принёс на работу гранату.

В городе Бровары на Украине 12 мая мужчина взорвал гранату на бульваре Независимости. В результате этого пострадали два человека, включая сотрудника полиции. По информации местных СМИ, бросивший гранату страдает посттравматическим стрессовым расстройством и сделал это, когда якобы убегал от полицейского.