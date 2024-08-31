Москва, 31 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма «Мосты на Восток».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощрённые мозги. Они иногда всё так по-своему выворачивают…» — рассказал он.

Лавров пояснил, что политики Запада часто «выворачивают все по-своему», а у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что это будет нужно для последующих обменов, часто проскакивают фразы «по Фрейду».

«Поэтому, мол, и пленных берёт, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно», — заключил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан.

Лавров заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.