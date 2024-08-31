Ереван, 31 августа, 2024, 17:06 — ИА Регнум. С Россией нельзя говорить на языке иронии или оскорблений. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 31 августа прокомментировал слова журналиста «Армянское время» о том, что Россия «бьётся в конвульсиях» из-за прогресса по мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«Ни с одним государством, особенно с Россией, нельзя разговаривать, используя лексику иронии и оскорблений», — сказал Пашинян, отметив, что не считает правильным использовать подобную лексику со страной-партнёре Армении.

Вместе с этим премьер Армении подчеркнул, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путным основаны на взаимоуважении.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Путин в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.