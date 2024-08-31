Париж, 31 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Ресторатор Антон Табаков, сын народного артиста СССР Олега Табакова, выступил в поддержку Израиля. Он записал видеоролик с осуждением масштабной атаки радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

Соцсети Антон Табаков

Табаков рассказал о гибели жителя Израиля, 34-летнего Дорона Болдеса, от рук палестинских боевиков, напавших на участников музыкального фестиваля Nova. Ролик опубликован 24 августа на странице, посвящённой жертвам атаки, в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Болдес, напомнил Табаков, работал шеф-поваром и готовил еду на фестивале. Боевики захватили его вместе с другими заложниками, а позже застрелили, когда он пытался закрыть собой детей.

Ресторатор, позиционирующий себя «гражданином мира», не был замечен в высказываниях в поддержку российской спецоперации на Украине или осуждающих киевский режим за убийства жителей Донбасса, а также жителей Белгородской, Курской и Брянской областей.

В 2018 году, ещё до смерти отца, Табаков перебрался во Францию, где уже жила его супруга с детьми. Перед этим он заявил, что устал «бороться с беспределом московских властей», и продал бизнес в столице.

Тем не менее зарабатывать в России Табаков продолжил. В новом мультфильме про деревню Простоквашино он озвучил кота Матроскина, который в советское время говорил голосом его отца.

Антон Табаков родился в 1960 году, он старший из четверых детей Олега Табакова. С семи лет снимался в кино, в 1976 году сыграл главную роль в фильме «Тимур и его команда». В начале 90-х годов переключился на ресторанный бизнес.