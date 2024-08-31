Вашингтон, 31 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Гибель пилота истребителя F-16 на Украине оказалась для Киева серьёзной потерей, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьёзным ударом», — написал он.

По его словам, чтобы должным образом подготовить лётчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), требуются годы.

Обозреватель также напомнил, что Воздушные силы Украины в течение текущего года потеряли значительное количество своих пилотов в ходе «самоубийственных вылетов».

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.