Москва, 31 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Жительницу города Приозерска Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве двухлетнего сына, сообщает 31 августа пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне утром в полицию поступило сообщение о гибели маленького ребёнка в одной из квартир на улице Калинина. По словам 21-летней матери, мальчик купался в ванной и захлебнулся, когда она отлучилась из квартиры.

Однако на теле ребёнка остались признаки удушения при утоплении, а также термические ожоги. Предположительно, именно мать причинила ему телесные повреждения, говорится в сообщении.

Женщину задержали по подозрению в убийстве (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ), следствие просит поместить её под арест.

Полицейские не поверили матери из-за путаницы в показаниях. Она по-разному объясняла, почему оставила ребёнка одного. В частности, утверждала, что пыталась сама помочь мальчику, когда он захлебнулся, а потом позвонила в скорую.

«К тому же ранее эта семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и состояла на учёте за ненадлежащее воспитание ребёнка», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница Перми призналась, что убила девятилетнего сына. Чемодан с его телом 12 июля обнаружили возле площадки с мусорными баками на Монастырской улице. О находке в полицию сообщил мужчина, который рылся в мусоре. Женщину, оставившую чемодан, отследили по видеокамерам.