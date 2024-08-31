Москва, 31 августа, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве до конца сентября проходит ежегодная акция «Соберём ребёнка в школу». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Как указано в сообщении, жители столицы уже передали более 50 тыс. единиц канцелярских товаров и других предметов для учащихся в новых регионах России.

«Благодаря отзывчивости москвичей дети из новых регионов смогут получить всё необходимое для успешной учёбы. Каждый желающий может помочь школьникам, подарив им праздничное настроение перед Днём знаний», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

За месяц москвичи собрали для школьников около 20 тыс. единиц принадлежностей для письма, в том числе ручки, карандаши и фломастеры. Также в пункты сбора принесли около 5 тыс. обложек, линеек, циркулей, транспортиров, ластиков, а также точилок и чертёжных наборов.

Кроме того, жители Москвы принесли 314 школьных рюкзаков, 543 пенала и 357 комплектов школьной и спортивной формы для мальчиков и девочек.

В публикации проинформировали, что отдать канцелярские принадлежности и другие вещи можно в 20 пунктах сбора в разных округах столицы.

Как сообщало ИА Регнум, к школе подготовили 240 тыс. первоклассников по всей России. Кроме того, к началу учебного года будет сдано почти 4,5 тысячи школ по всей стране, включая 406 объектов, которые будут завершены в текущем году.