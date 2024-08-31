Москва, 31 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Жителям Москвы, которые смогут проголосовать электронно на выборах депутатов в сентябре, начали присылать уникальные коды участников акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Как указано в публикации, коды направляют в СМС-сообщениях от имени департамента информационных технологий DIT_MOS. Они могут прийти до 5 сентября включительно. Принять участие в акции могут совершеннолетние горожане (в том числе те, кому 18 лет исполнится до 8 сентября включительно) с постоянной регистрацией в Москве и стандартной или полной учётной записью на сайте mos.ru. Проверить возможность участия можно при помощи виджета на странице акции.

В сообщении отмечается, что в основном розыгрыше участники смогут выиграть одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Они будут разыграны среди тех, кто проголосует на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино с 6 по 8 сентября в электронном формате. Кроме того, тем, кто голосует онлайн впервые, а также избирателям старше 60 лет, голосующим на mos.ru, гарантированно начислят одну тысячу призовых баллов, если они не победят в основном розыгрыше. Однако при совпадении условий получения гарантированного приза его начислят только один раз.

На портале рассказали, что до 19:59 8 сентября участники онлайн-голосования могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, в котором разыграют скидку в размере 15 тыс. призовых баллов. Её можно будет применить во время приобретения промокода у партнёра программы «Миллион призов» в таких категориях, как «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт». Категорию необходимо выбрать при регистрации.

Розыгрыши акции пройдут с 7 по 9 сентября. Победителям придут СМС-сообщения или другие уведомления, предусмотренные порядком проведения акции. Уникальный код участника нужен, чтобы активировать его на сайте программы «Миллион призов» и получить свой выигрыш.

Как сообщало ИА Регнум, победители акции смогут обменять баллы на билеты в столичные театры, музеи и на аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и других заведениях Москвы. Кроме того, призовыми баллами можно пополнить баланс транспортной карты «Тройка» или направить их на благотворительность.