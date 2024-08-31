Луганск, 31 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) передадут инвестору месторождение золота и серебра, передаёт Луганский информационный центр.

РИА Новости/Игорь Егоров

Аукцион на право пользования недрами республики с целью разведки и добычи рудного золота и серебра накануне объявил департамент по недропользованию по Южному федеральному округу. Сообщается, что инвестор будет привлечён к добыче ценных ресурсов на Бобриковском месторождении в Антрацитовском районе ЛНР.

Приём заявок на участие в аукционе открыт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отвечают требованиям, предъявляемым к пользователям недр. Регистрация будет открыта по 6 сентября.

Залежи ценных металлов вблизи села Бобриково впервые обнаружили в 90-х годах XIX века. Однако по разным причинам все попытки разработки месторождений на указанном участке заканчивались ещё на старте работ.

С 2011 года на добычу золота и серебра на Бобриковском месторождении претендовали местные и зарубежные бизнесмены, в том числе предприниматели из Австрии. Однако данные инициативы не продвинулись дальше согласований с местными властями.

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