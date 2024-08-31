Салават, Башкирия, 31 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Кровля обрушилась в горящем торговом центре в башкирском Салавате, пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает 31 августа пресс-центр МЧС России.

Telegram/МЧС Башкортостан

«Пожар локализован на 2500 квадратных метрах, частично обрушилась кровля на 1200 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар начался на складе торгового центра «Аструм» на улице Уфимской, быстро распространился на второй этаж и перешёл на кровлю. Здание самостоятельно покинули 80 человек, пострадавших нет. Огонь тушат более 40 специалистов с привлечением 14 единиц техники.

В управлении МЧС по Башкирии отметили, что пожару присвоен третий ранг сложности, сил и средств для его ликвидации достаточно.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в башкирском Стерлитамаке произошло возгорание на нефтехимическом заводе. При проведении работ на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, загорелся сжиженный газ. Высота факельного горения достигала примерно 50 метров. Пострадали три человека — два заводских газоспасателя и очевидец, их доставили в больницу. Тушение заняло несколько часов.