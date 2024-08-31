Москва, 31 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. С 1 сентября изменится график работы центров программы «Московское долголетие». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

Для удобства горожан время работы центров увеличили. Теперь они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным.

«Для удобства всех москвичей старшего возраста мы увеличили время работы центров», — рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его словам, во время изучения посещаемости центров выяснилось, что работающие участники центров чаще выбирают вечерние занятия, а по воскресеньям они предпочитают проводить время с семьей и близкими. Те, кто уже не трудится, посещают центры утром, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве для участников проекта «Московское долголетие» организовали лекции в столичных вузах и музеях. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в проекте задействовано более 1,3 тыс. столичных организаций, в том числе музеи, кинотеатры и другие современные площадки.

Ранее на Воробьёвых горах в Москве прошёл фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» для жителей старшего поколения, а также их детей и внуков.