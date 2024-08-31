При аварийной посадке Ан-2 во Владикавказе никто не погиб
Владикавказ, 31 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. При аварийной посадке Ан-2 во Владикавказе погибших нет, сообщил Владикавказский аэроклуб ДОСААФ России.
Sputnik/РИА Новости
Ан-2
«Была совершена аварийная посадка на пастбище, погибших нет», — приводит ТАСС сообщение представителя аэроклуба.
Отмечается, что в результате аварийной посадки есть пострадавшие, которых направили в республиканские больницы.
Как передавало ИА Регнум, 31 августа самолёт Ан-2 днём совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа. По предварительным данным, на борту находились 15 человек, в том числе двое детей.
Ан-2 вылетел с аэродрома в селе Архунка, на его борту находились парашютисты.