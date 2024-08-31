Москва, 31 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2024 года инвесторы приобрели более 20 помещений, которые находятся исторических зданиях Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/М. Денисов

«За шесть месяцев этого года инвесторы приобрели у города 21 помещение общей площадью около 3,5 тыс. квадратных метров, все они находятся в исторических зданиях. Бизнес проявляет интерес к недвижимости, расположенной в зданиях — памятниках архитектуры, поскольку такие объекты находятся в районах с устойчивым туристическим потоком и высокой деловой активностью», — пояснил он.

Ефимов добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число реализованных помещений увеличилось вдвое, а их площадь увеличилась более чем в два раза.

Ефимов рассказал, что инвесторы используют недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволяет сохранить исторические объекты и приспособить их под современное использование.

По словам министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, большинство реализованных объектов располагаются в Центральном административном округе. Там продали 15 помещений общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, в столице инвесторы приступили к комплексному развитию 11 участков бывших промзон, а также неэффективно используемых территорий. Ефимов пояснил, что там возведут свыше 4,8 млн квадратных метров недвижимости.