Владивосток, 31 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке боевой корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) спас группу людей на сапах, которых уносило ветром в открытое море. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ТОФ.

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«Экипаж базового тральщика БТ-232 ТОФ спас группу людей на сапах, которых уносило ветром в залив Петра Великого», — указано в сообщении.

Представители пресс-службы проинформировали, что в ходе выполнения задач по предназначению экипаж корабля обнаружил на расстоянии около 400 метров людей, которых несло порывами ветра мимо корабля. Они звали на помощь. Командир судна решил спасти их и отправил за ними матросов на быстроходной лодке. Пятерых спасённых граждан доставили на борт, где они смогли прийти в себя. Сами спасённые рассказали, что не обратили внимания на предупреждение о ветре, перед тем как выйти в море на прогулку.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные моряки пришли на помощь иностранному судну, которое потеряло ход в Средиземном море у берегов Греции. С судна эвакуировали 68 пассажиров.

Ранее российские военные моряки пришли на помощь французу Луке Монтею. Его яхта терпела бедствие в Атлантическом океане. Экипаж танкера «Кама» Северного флота спас иностранца и его собаку, а затем доставил обоих в ЮАР.